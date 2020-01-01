صندوق وقفية القدس يسلم المحافظة تجهيزات مراكز العلاج الصحي

القدس المحتلة / سما /

سلم صندوق وقفية القدس، اليوم الأربعاء، محافظة القدس أربع شاحنات من المعدات الطبية والمواد التجهيزية لمراكز العلاج والحجر الصحي، التي تقوم المحافظة بتأسيسها مع وزارة الصحة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وكانت محافظة القدس قد اعتمدت كلا من مركز طوارئ بيرنبالا، ومنتجع النبالي، ومركز مسقط الطبي في الرام، ومركز خليفة الطبي، ومركز التدريب المهني في بلدة العيزرية، كمواقع للحجر الصحي.

وأكد محافظ القدس عدنان غيث، حرص القيادة الفلسطينية، على تضافر الجهود لمواجهة فيروس "كورونا"، وأن أبناء شعبنا لن يدخروا أية وسيلة لمواجهته بكافة الإمكانيات المتاحة.

من جانبه، قال نائب المحافظ عبد الله صيام إن هذه التجهيزات لصالح مراكز العلاج والحجر الصحي الخمسة التي اعتمدتها محافظة القدس، نتاج اتفاقية ابرمها محافظ القدس عدنان غيث ورئيس الوقفية رجل الاعمال منيب المصري، مؤكدا أنه منذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ جرى التنسيق بين المسؤولين لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

بدوره، أوضح ممثل وقفية القدس طاهر الديسي أنه "منذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ، سعينا لتسخير كافة الإمكانيات ووضعها تحت تصرف محافظة القدس على قاعدة التكامل في العمل وخدمة أبناء شعبنا في العاصمة المحتلة".

وثمن الديسي التعاون بين وقفية القدس والمؤسسة الرسمية ممثلة بمحافظة القدس، والتعاطي بإيجابية مع الوضع الراهن والانسجام مع الخطة الوطنية المعلنة، لتحقيق المصلحة الوطنية العليا، ودعمها بكل طاقاتنا.

من جانبه، تحدث مدير عام وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم، عن التحديات التي تواجه ابناء شعبنا في القدس، الذي أضحى بين فكي كماشة من حيث الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، وانتشار فيروس "كورونا"، داعيا الى إعانة المقدسيين ومساندتهم والوقوف الى جانبهم.

وفي كلمة القوى الوطنية في القدس، تطرق راسم عبيدات إلى خصوصية العاصمة المحتلة، وما تكابده جراء الممارسات العنصرية الاحتلالية الإقصائية، وسياسة عدم الاكتراث الى وضع المقدسيين، ما يدعو الكل الفلسطيني الى متابعة أوضاعهم، والعمل على توفير احتياجاتهم الضرورية للوقاية من هذا الفيروس وبكافة الأبعاد.

وفي كلمته، اوضح مدير عام صحة القدس زياد شقير، تتبع الأماكن المحتملة لانتشار فيروس كورونا، في القدس، مشددا على ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم الالتفات الى الشائعات، وضرورة التواصل مع كل قرية وحي، والتكاتف والتعاون والالتزام بالتعليمات والاجراءات الرسمية.

مدير عام الحكم المحلي في القدس موسى الشاعر أشار الى الشراكة بين كافة الأطراف، والتي تعتبر دليلا على الوعي الوطني عالي المستوى، والذي نحن بأمسَ الحاجة إليه، كونه المخرج الوحيد لنا أمام التحديات التي نواجهها.

وتضمنت مراسم تسلم محافظة القدس لشاحنات المعدات الطبية جولة تفقدية شملت بلدتي حزما وعناتا، للاطلاع على الآليات المتخذة في التصدي لفيروس كورونا والاجراءات التي اتخذتها البلدتان في هذا الصدد.