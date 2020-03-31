"الاقتصاد" تمدد فترة تقديم طلبات الكوتا حتى نهاية الشهر الجاري

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، تمديد تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا، وكذلك سلع الاسمنت والجميد حتى نهاية يوم 31/3/2020.

ويأتي التمديد نظراً لحالة الطوارئ الراهنة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولإعطاء الشركات الفلسطينية المهلة الكافية للتقدم بطلباتها عبر البريد الالكتروني Import.services@mne.gov.ps دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بإمكان الشركات الحصول على النماذج والإجراءات ومعرفة تفاصيل السلع وأرقام التعرفة والكميات للكوتا من خلال مراجعة موقع وزارة الاقتصاد الوطني www.mne.gov.ps تحت عنوان كوتا 2020.