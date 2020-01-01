  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة المياه تنتهي من إصلاح الكسر في خط المياه الناقل من ترقوميا

الأربعاء 25 مارس 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، انتهاء الطواقم من العمل في إصلاح كسر في خط المياه الناقل من مصدر ترقوميا- الخليل، المزود لبلدية بيت كاحل وجزء من بلدية الخليل، والناتج عن ارتفاع في ضغط المياه وتعطل في الشبكة.

وأوضح في بيان صادر عن سلطة المياه اليوم الأربعاء، أن الطواقم أخذت خلال عملية الإصلاح كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها خلال فترة الطوارئ والمتبعة في كافة مرافق المياه.

وذكّر أن سلطة المياه وضمن خطتها التطويرية، تعمل على تنفيذ مشروع يهدف إلى نقل خط مياه ترقوميا– الخليل إلى مكان أفضل لضمان خدمة وكفاءة شبكة المياه.

وأشار غنيم إلى أن الطواقم أنهت أعمال إنزال مضخة المياه في بئر 11 المغذي لمحافظتي بيت لحم والخليل، لتزيد من طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 3800  كوب، بعد أن كان تدفقها يصل إلى 3200 كوب، لسد احتياجات المواطنين في ظل الظروف الطارئة، وضمن خطتها لتطوير المصادر المائية.

وأكد غنيم أن سلطة المياه مستمرة في تنفيذ أعمال المراقبة والمتابعة والصيانة والتعقيم على كافة مرافق المياه في الوطن، لضمان توزيع ووصول المياه الآمنة لكافة أبناء شعبنا.

#سلطة المياه

الأكثر قراءة اليوم

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

مايكل ليفيت يتوقع قرب نهاية وباء فيروس كورونا

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

شاهد : صور صادمة من مستشفى بإسرائيل.. وتخوف من انتشار كورونا

الصحة بغزة تكشف نتائج الفحص المخبري لـ7 حالات اشتباه لعائدين ومخالطين

وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا

اتصالات بين حماس والسعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين

الأخبار الرئيسية

الايجاز الصحفي لمركز الإعلام والمعلومات الحكومي حول مستجدات فيروس كورونا

التربية والتعليم تصدر تنويها مهما بخصوص امتحان الثانوية العامة لهذا العام

اسرائيل: قيود جديدة لمواجهة كورونا ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم

أبو حسنه:الاونروا تستانف توزيع المواد الغذائية بغزة خلال ايام وسنوصلها لمنازل المستفيدين

محدث| ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 2170 والوفيات إلى 5