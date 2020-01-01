سلطة المياه تنتهي من إصلاح الكسر في خط المياه الناقل من ترقوميا

رام الله / سما /

أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، انتهاء الطواقم من العمل في إصلاح كسر في خط المياه الناقل من مصدر ترقوميا- الخليل، المزود لبلدية بيت كاحل وجزء من بلدية الخليل، والناتج عن ارتفاع في ضغط المياه وتعطل في الشبكة.

وأوضح في بيان صادر عن سلطة المياه اليوم الأربعاء، أن الطواقم أخذت خلال عملية الإصلاح كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها خلال فترة الطوارئ والمتبعة في كافة مرافق المياه.

وذكّر أن سلطة المياه وضمن خطتها التطويرية، تعمل على تنفيذ مشروع يهدف إلى نقل خط مياه ترقوميا– الخليل إلى مكان أفضل لضمان خدمة وكفاءة شبكة المياه.

وأشار غنيم إلى أن الطواقم أنهت أعمال إنزال مضخة المياه في بئر 11 المغذي لمحافظتي بيت لحم والخليل، لتزيد من طاقتها الإنتاجية لتصل إلى 3800 كوب، بعد أن كان تدفقها يصل إلى 3200 كوب، لسد احتياجات المواطنين في ظل الظروف الطارئة، وضمن خطتها لتطوير المصادر المائية.

وأكد غنيم أن سلطة المياه مستمرة في تنفيذ أعمال المراقبة والمتابعة والصيانة والتعقيم على كافة مرافق المياه في الوطن، لضمان توزيع ووصول المياه الآمنة لكافة أبناء شعبنا.