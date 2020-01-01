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الرئيس يهنئ نظيره الصيني بالانتصار على فيروس كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره الصيني بالانتصار على فيروس كورونا


رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ على النصر الكبير الذي حققته الصين بتخطي وتجاوز محنة تفشي فيروس كورونا الجديد، و"هو الأمر الذي أثبتم من خلاله قدرات بلادكم الواسعة في المجالات الصحية والإدارية والتكنولوجية، وسطرتم فيه إنجازات شهد لها الجميع، ونالت إعجاب العالم بأسره، وذلك بفضل قيادتكم الحكيمة، وحكمتكم في إدارة أكبر أزمة صحية عرفها العالم المعاصر".

وقال الرئيس في برقية تهنئة بهذا الخصوص، إن دولة فلسطين اهتدت منذ اللحظة الأولى بالخطوات الصينية في مواجهة هذه الجائحة، حيث حصرنا الإصابات بالفيروس في حدوده الدنيا.

#الرئيس عباس #الصين #كورونا

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