الموافقة على أول علاج لفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة

واشنطن/ وكالات/

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج في الولايات المتحدة لفيروس "كورونا" الذي أصاب أكثر من 50000 أمريكي وهو من بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتعد بلازما الدم من المصابين بفيروس "كورونا" المتعافين غنية بالأجسام المضادة أو الأنتي بوديز والتي طورها الجهاز المناعي لمحاربة العدوى.

وبدأت الصين باستخدام هذه الطريقة التي دامت قرنًا من الزمن لعلاج مرضىها الشهر الماضي وأعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أنه سيتم اختبار البلازما هناك لعلاج المرضى الذين تزيد أعدادهم عن 25000 مريض بـ فيروس "كورونا" في الولاية.

وربما يكون العلاج هو أفضل أمل لمرضى كورونا المستجد والمصابين بأمراض خطيرة بينما يعمل العلماء على تطوير علاجات جديدة ومحددة للمرض واختبار الأدوية التجريبية مثل الكلوروكين وريمدسيفير.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الثلاثاء أن بلازما الدم المتبرع بها من المرضى الذين تم شفائهم يمكن استخدامها الآن كعلاج للمرضى المصابين بأمراض خطيرة.