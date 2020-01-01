موسكو تعلق جميع الأنشطة الترفيهية والثقافية لاحتواء "كورونا"

موسكو /سما/

أوعزت السلطات الروسية بإغلاق دور السينما والمرافق الثقافية والترفيهية وملاعب الأطفال والنوادي الليلية وعدد من المؤسسات الأخرى كإجراء احترازي لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وجاء في بيان نشره عمدة موسكو، "سيرغي سوبيانين" اليوم الأربعاء: سيتم إغلاق وبشكل مؤقت المكتبات والمؤسسات من النوع الثقافي والترفيهي، والنوادي الليلية، ويجب إغلاق دور السينما والمسارح ومراكز الترفيه للأطفال وغرف الألعاب ... بالمناسبة العديد منهم اتخذوا مثل هذه الإجراءات قبل أسابيع قليلة ولهم جزيل الشكر.

وأعلنت السلطات الروسية، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 658 إصابة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة "كورونا" في بيان لها اليوم أن 163 حالة إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في 20 منطقة روسية، مشيرة إلى أن 120 من هذه الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة.