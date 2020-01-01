  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

موسكو تعلق جميع الأنشطة الترفيهية والثقافية لاحتواء "كورونا"

الأربعاء 25 مارس 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو تعلق جميع الأنشطة الترفيهية والثقافية لاحتواء "كورونا"


موسكو /سما/

أوعزت السلطات الروسية بإغلاق دور السينما والمرافق الثقافية والترفيهية وملاعب الأطفال والنوادي الليلية وعدد من المؤسسات الأخرى كإجراء احترازي لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وجاء في بيان نشره عمدة موسكو، "سيرغي سوبيانين" اليوم الأربعاء: سيتم إغلاق وبشكل مؤقت المكتبات والمؤسسات من النوع الثقافي والترفيهي، والنوادي الليلية، ويجب إغلاق دور السينما والمسارح ومراكز الترفيه للأطفال وغرف الألعاب ... بالمناسبة العديد منهم اتخذوا مثل هذه الإجراءات قبل أسابيع قليلة ولهم جزيل الشكر.

وأعلنت السلطات الروسية، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في البلاد إلى 658 إصابة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة "كورونا" في بيان لها اليوم أن 163 حالة إصابة جديدة سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية في 20 منطقة روسية، مشيرة إلى أن 120 من هذه الإصابات الجديدة سجلت في العاصمة.

#روسيا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

مايكل ليفيت يتوقع قرب نهاية وباء فيروس كورونا

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

شاهد : صور صادمة من مستشفى بإسرائيل.. وتخوف من انتشار كورونا

الصحة بغزة تكشف نتائج الفحص المخبري لـ7 حالات اشتباه لعائدين ومخالطين

وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا

شاهد: إنهاء الحجر المنزلي لــ 1341 عائداً إلى غزة و1367 آخرين نهاية الأُسبوع

الأخبار الرئيسية

التربية والتعليم تصدر تنويها مهما بخصوص امتحان الثانوية العامة لهذا العام

اسرائيل: قيود جديدة لمواجهة كورونا ستدخل حيز التنفيذ مساء اليوم

أبو حسنه:الاونروا تستانف توزيع المواد الغذائية بغزة خلال ايام وسنوصلها لمنازل المستفيدين

محدث| ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 2170 والوفيات إلى 5

ملحم : تسجيل اصابتين جديدتين في رام الله يرفع العدد الى 62 حالة بفيروس كورونا