"التعليم": إمتحان الثانوية العامة ما زال بموعده المحدد

رام الله / سما /

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، أن إمتحان الثانوية العامة ما زال في موعده المحدد الثلاثين من أيار المقبل، إذا لم يستجد أية تطورات تحول دون ذلك.

وقال الخضور في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، اليوم الاربعاء، إن الوزارة تدرس أكثر من سيناريو ومخطط في حال ما استجدت أية أمور في حالة الطوارئ حول امتحان الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بالامتحانات، أكد أنه سيتم استثناء أية دروس لم يتم تدريسها في الصفوف المدرسية بما فيها الثانوية العامة، علماً بأن معظم المدارس وصلت الى مستوى متقارب في الدروس قبل إعلان حالة الطوارئ وعليه سيتم اتخاذ القرار وفق ذلك، فيما سيتم حذفه من الامتحانات.