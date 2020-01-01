الضابطة الجمركية وجهات الاختصاص يغلقون ويوقفون معملين عن العمل لإنتاج الكمامات الصحية في الخليل

الخليل / سما /

أغلق جهاز الضابطة الجمركية وجهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الأربعاء، في مدينة الخليل، معملاً عن العمل لإنتاج الكمامات الصحية غير حاصل على التراخيص اللازمة والأوراق الثبوتية من قبل جهة الاختصاص، ولعدم توفر الشروط الصحية المطلوبة، إذ تم أغلاقه عن العمل والتحفظ على محتوياته من 60 كيلو رول مواد خام و8000 كمامة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

وفي سياق آخر، تمكن جهاز الضابطة الجمركية في مدينة الخليل بالتعاون مع جهة الاختصاص في مديرية الصحة والاقتصاد الوطني من إيقاف معملاً عن العمل لإنتاج الكمامات غير حاصل على التراخيص اللازمة والأوراق الثبوتية من قبل جهة الاختصاص، إذ تم إيقافه عن العمل لحين حصوله على التراخيص اللازمة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.