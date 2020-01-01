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مصنع بغزة يُصدّر للعالم "كمامات" و "أطقماً" طبية لمواجهة "كورونا"

الأربعاء 25 مارس 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصنع بغزة يُصدّر للعالم "كمامات" و "أطقماً" طبية لمواجهة "كورونا"


غزة / سما/

شرع مصنع في قطاع غزة الذي يعيش في حصار خانق منذ 14 عامًا، في صناعة "الكمامات" و "الأطقم" الطبية" التي تُستخدم في العالم لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونجح أصحاب المصنع خلال الأيام القليلة الماضية في تصدير كميات من تلك المنتجات إلى الضفة الغربية والجانب الإسرائيلي، بالإضافة لعدد من الدول العربية والعالمية.

وقال بشير البواب أحد المسؤولين عن مصنع شركة يونيبال، إن الأوضاع الطارئة في العالم دفعتهم للتحول من خياطة جميع أنواع الملابس، إلى خياطة الكمامات والأبرهولات والأطقم الطبية الصحية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المنتشر في العالم.

وبين البواب، إن شركتهم بدأت بتزويد الطواقم الطبية في قطاع غزة باحتياجاتهم من هذه الملابس الطبية، إلى جانب تزويد السوق المحلي بها، قبل أن يتم تصدير كميات منها إلى الضفة الغربية وغيرها من المناطق. وفق ما اوردته صحيفة القدس

وأشار إلى أن هناك طلب كبير على هذه الملابس الطبية سواء في السوق المحلي أو العالمي، وأن المصنع يسعى لتلبية احتياجات السوق.

ولفت إلى أن المصنع يعمل في ظروف طارئة ووسط إجراءات صحية لمنع انتشار فيروس الكورونا في أوساط العمال. مشيرًا إلى أن المئات من العمال يعملون في المصنع من أجل إنجاز أكبر كميات ممكنة بهدف تلبية احتياجات السوق.

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