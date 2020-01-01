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شاهد..الحكومة المصرية تحذر من وصول مصر إلى السيناريو الثالث من أزمة كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد..الحكومة المصرية تحذر من وصول مصر إلى السيناريو الثالث من أزمة كورونا


القاهرة /وكالات/

حذر المتحدث باسم الحكومة المصرية نادر سعد، من وصول البلاد إلى السيناريو الثالث الذي لن تجدي مع أي إجراءات في أزمة كورونا.

وأشار سعد خلال حديثه مع قناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم العمالة المؤقتة غير المنتظمة التي فقدت عملها بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا كانت مدروسة وفي وقتها، ومنذ بداية الأزمة تم وضع سيناريوهات، كل سيناريو يتناسب مع المرحلة التي وصلنا لها فيما يتعلق بأزمة كورونا.

وأضاف: "نحن الآن في السيناريو الثاني، أناشد المواطنين الحفاظ على أسرهم وأنفسهم"، محذرا: "اتخذنا إجراءات غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية بتعليق الصلاة في المساجد والكنائس، ولو وصلنا للسيناريو الثالث فلن تجدي معه أي إجراءات".

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة لمدة أسبوعين ليلا من السابعة مساء للسادسة صباحا لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الحكومة المصرية أقرت مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأشار السيسي إلى أن الإجراءات ملحة من شأنها رفع مستويات الوقاية من انتشار الفيروس وتقليل نسب الإصابة به، متابعا: "لذا فإنني أهيب بجموع المصريين الالتزام الكامل بهذه الإجراءات، كما أؤكد أن الدولة المصرية بجميع أجهزتها ستتصدى وتواجه أي محاولات للإخلال بها وبمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون".

المصدر: إكسترا نيوز

#مصر #كورونا

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