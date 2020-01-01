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إسرائيل تعتزم إغلاق الكُنس في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تعتزم إغلاق الكُنس في إطار تشديد الإجراءات لمواجهة كورونا


القدس المحتلة / سما /

فادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء بأن السلطات قررت إغلاق الكُنس ، وذلك في إطار تشديد الإجراءات التي تتخذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان رسميا في وقت لاحق اليوم عن تدابير جديدة، أشارت التقارير إلى أنها ستتضمن منع الإسرائيليين من التحرك لما هو أبعد بمئة متر عن منازلهم، كما ستسمح لفرد واحد فقط من كل أسرة للخروج يوميا لتوفير الاحتياجات.

ووفقا للقواعد المعمول بها حاليا، يحظر تجمع أكثر من عشرة أشخاص في الأماكن المغلقة، وهو إجراء لا يلتزم به كثيرون. وكشف تحليل حديث أجراه مركز إسرائيلي للمعلومات الصحية أن نحو 25% من المصابين وصلتهم العدوى خلال التواجد في كنيس.

ودعا كبار الحاخامات في إسرائيل ملايين اليهود للمشاركة في صلاة مشتركة، كل في منزله، اليوم الأربعاء من أجل انتهاء فيروس كورونا. وأعلنت إسرائيل اليوم ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من ألفي حالة إصابة، إلى جانب تسجيل خمس وفيات. 

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