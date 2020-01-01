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اغلاق منشأة صناعية لإنتاج المنظفات مخالف في طولكرم

الأربعاء 25 مارس 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، منشأة صناعية في انتاج المنظفات في مدينة طولكرم لعدم التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها، لاسيما تقليد وتزوير المنتج الامر الذي يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

وبين مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك في الوزارة ابراهيم القاضي ان الاغلاق جاء بناء على معلومات وردت من المباحث الجنائية في طولكرم ووفقاً لذلك وبعد اتخاذ الاجراءات والفحوصات المطلوبة تم اغلاقه بالتعاون مع الضابطة الجمركية والشرطة.

واشار القاضي الى مباشرة طواقم حماية المستهلك بسحب المنتج من السوق وإحالة المزور إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية.

#وزارة الاقتصاد #النيابة العامة

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