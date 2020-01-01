محدث| ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 2170 والوفيات إلى 5

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2170.

وبحسب الوزارة، فإن أكثر من 40 حالة وصفت بالخطيرة، فيما أصيب وصفت حالة أكثر من 100 بالمتوسطة.

وكان أعلن صباح اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 5 وفيات، حيث توفي إسرائيليين مسنيّن، أحدهما (76 عاما) والآخر (83 عاما) جراء اصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فهما يعانيان من أمراض مزمنة وشهدت حالتيهما الصحية تراجعاً في الساعات الأخيرة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية فرضت صباح اليوم سلسلة قيود جديدة في محاولة لمنع التجوال بهدف منع انتشار الفيروس.