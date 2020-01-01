  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محدث| ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 2170 والوفيات إلى 5

الأربعاء 25 مارس 2020 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث| ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 2170 والوفيات إلى 5


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 2170.

وبحسب الوزارة، فإن أكثر من 40 حالة وصفت بالخطيرة، فيما أصيب وصفت حالة أكثر من 100 بالمتوسطة.

وكان أعلن صباح اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 5 وفيات، حيث توفي إسرائيليين مسنيّن، أحدهما (76 عاما) والآخر (83 عاما) جراء اصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فهما يعانيان من أمراض مزمنة وشهدت حالتيهما الصحية تراجعاً في الساعات الأخيرة.

يذكر أن الحكومة الإسرائيلية فرضت صباح اليوم سلسلة قيود جديدة في محاولة لمنع التجوال بهدف منع انتشار الفيروس.

#اسرائيل #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح الصين وأول حالة وفاة

صور.. العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

مايكل ليفيت يتوقع قرب نهاية وباء فيروس كورونا

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

الصحة بغزة تكشف نتائج الفحص المخبري لـ7 حالات اشتباه لعائدين ومخالطين

شاهد : صور صادمة من مستشفى بإسرائيل.. وتخوف من انتشار كورونا

الأخبار الرئيسية

أبو حسنه:الاونروا تستانف توزيع المواد الغذائية بغزة خلال ايام وسنوصلها لمنازل المستفيدين

ملحم : تسجيل اصابتين جديدتين في رام الله يرفع العدد الى 62 حالة بفيروس كورونا

i

اتصالات بين حماس والسعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين

20200325082654

إسرائيل بصدد شراء أجهزة تنفس صناعي من امريكا ودول خليجية

الرئيس

الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهداً دولياً منسقاً لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها