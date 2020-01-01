أبو حسنه:الاونروا تستانف توزيع المواد الغذائية بغزة خلال ايام وسنوصلها لمنازل المستفيدين

غزة / سما/

اعلن المستشار الاعلامي للاونروا عدنان ابو حسنه ان منظمته ستستانف توزيع المواد الغذائية في قطاع غزة عبر الية توصيلها الى منازل المستفيدين عبر وكلاء وذلك لتجنب التجمعات والازدحام في ظل احتمالات انتشار فيروس كورونا".

وقال ابو حسنه في تصريحات اذاعية ان الاونروا تدرك الحاجة الماسة للمواد الغذائية والكوبونات لدى اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون معظم سكان قطاع غزة موضحا "قرار التعليق اتخذ في حينه بسبب اجراءات السلامة وعدم التجمع وفي ظل حرص الاونروا على سلامة المنتفعين والعاملين".

واضاف " عملية توزيع من الربع الاول لهذا العام من المواد الغذائية ستستانف خلال الايام القادمة موضحا " اتخذنا قرار التوصيل المنزلي للمواد الغذائية للاجئين من خلال وكلاء من اجل اكمال عملية التوزيع الربعية لهذا العام" موضحا نعمل بسرعة الان من اجل انهاء كافة الترتيبات ولضمان سلامة وصحة كافة الذين للهم علاقة بالالية الجديدة".

وتابع "سيتم اخبار كل المستفيدين خلال الفترة القريبة الماضية بالطريقة والتفاصيل".