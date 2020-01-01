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أبو دقة: نطالب الأمم المتحدة والعالم برفع الحصار الظالم عن غزة

الأربعاء 25 مارس 2020 01:29 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أكد النائب في المجلس التشريعي يونس أبو دقة أن الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة منذ 2007 أثر بانعكاسات خطيرة على الوضع الصحي في قطاع غزة الذي يعاني نتيجة جريمة الحصار الظالم.

وقال النائب أبو دقة في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية بالكتلة (25-3):" الحصار الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة حرم شعبنا مقومات الحياة وفي ظل وجود وباء كورونا فان الحصار يزيد الأمور سوءاً "

وأشار النائب أبو دقة أن حصار غزة مخالفة واضحة للقانون الدولي ، مؤكداً على ضرورة رفع الحصار الذي يعد تجاوز لحقوق الانسان وجريمة تطال مليوني شخص ممن يعيشون في القطاع.

وطالب النائب أبو دقة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية بالعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة وإنقاذ الوضع الصحي في ظل وجود وباء كورونا وضعف الإمكانيات المتاحة بفعل الحصار .

ودعا النائب أبو دقة الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم بالعمل على رفع الحصار الظالم عن شعبنا في هذا التوقيت الحساس الذي يشكل تحدياً جدياً، موضحاً أهمية الوقوف بجانب أهالى القطاع ودعم القطاع الصحي في غزة بما يحفظ أرواح المواطنين .

 
#يونس أبو دقة

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