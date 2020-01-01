  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو بكر: الأجهزة الأمنية حجزت بطاقات لعمال حاولوا الدخول لأراضي48

الأربعاء 25 مارس 2020 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إن الأجهزة الأمنية حجزت مجموعة من البطاقات الشخصية لعمال من كافة المحافظات حاولوا الوصول إلى أراضي عام 1948، عبر فتحات جدار الضم والتوسع العنصري شمال المحافظة، وتمت إعادتهم.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، انه لوحظ عودة ما يزيد على 400 عامل بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وأكد أن الجهد الأمني مستمر ومتواصل، لحماية العمال وأبناء شعبنا، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا في أراضي عام 48، مشددا على دعوة رئيس الوزراء محمد اشتية للعمال المتواجدين هناك للعودة لمنازلهم، مشيرا إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الصحية حسب الأصول من خلال الطب الوقائي مع العمال العائدين.

وكان المحافظ أعلن الليلة الماضية، عن استلام 3 من العمال الذين تم تسريحهم من أرباب عملهم داخل أراضي عام 1948 وألقى بهم على حاجز جبارة جنوب طولكرم، وهم بحالة إعياء ويعانون من ارتفاع في درجات الحرارة وصلت عند بعضهم لـ40 درجة، وقامت الطواقم الصحية بأخذ عينات من العمال الثلاثة وهم من طولكرم وسلفيت، وتم وضعهم قيد الحجر في مركز صحي كتابا شرق المدينة، لحين التأكد من نتيجة فحوصاتهم.

#عصام أبو بكر

الأكثر قراءة اليوم

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح الصين وأول حالة وفاة

صور.. العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

مايكل ليفيت يتوقع قرب نهاية وباء فيروس كورونا

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

الصحة بغزة تكشف نتائج الفحص المخبري لـ7 حالات اشتباه لعائدين ومخالطين

شاهد : صور صادمة من مستشفى بإسرائيل.. وتخوف من انتشار كورونا

الأخبار الرئيسية

أبو حسنه:الاونروا تستانف توزيع المواد الغذائية بغزة خلال ايام وسنوصلها لمنازل المستفيدين

محدث| ارتفاع الإصابات بكورونا في إسرائيل إلى 2170 والوفيات إلى 5

ملحم : تسجيل اصابتين جديدتين في رام الله يرفع العدد الى 62 حالة بفيروس كورونا

i

اتصالات بين حماس والسعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين

20200325082654

إسرائيل بصدد شراء أجهزة تنفس صناعي من امريكا ودول خليجية