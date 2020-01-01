  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العاهل الاردني يعفي مستاجري العقارات الوقفية في القدس من دفع الاجارة للعام 2020

الأربعاء 25 مارس 2020 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الاردني يعفي مستاجري العقارات الوقفية في القدس من دفع الاجارة للعام 2020


عمان - سما -
أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، توجيها بإعفاء جميع المستأجرين للعقارات من المسلمين والمسيحيين للعقارات الوقفية الإسلامية الصحيحة التي تستوفيها الدائرة العامة لأوقاف القدس، من دفع إجارة عقاراتهم عن سنة 2020 كاملة.
 
ووجهت الدائرة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة القضاة في القدس الشكر والامتنان للملك عبد الله الثاني لتوجيه المستمر لدعم صمود المقدسيين ومراعاة ظروف مستأجري العقارات الوقفية في القدس.
 
وقالت الهيئات الدينية في بيان لها حصلت وكالة معا على نسخة منه:" عسى أن يكون اعفاء المستأجرين لعام 2020 بركة من بركات من المسجد الأقصى تحلّ في كل بيت ودكان وعقار مقدسي لدعم صمودهم وتمكينهم من مواجهة ركود أعمالهم وتجارتهم في ظل اغلاقات هذا العام وخصوصا تلك الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا."
 
#الملك عبد الله #القدس #اجارة #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح الصين وأول حالة وفاة

صور.. العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

مايكل ليفيت يتوقع قرب نهاية وباء فيروس كورونا

فيديو ..في مشهد صادم : مظاهرات بشوارع الإسكندرية ضد "كورونا"

الصحة بغزة تكشف نتائج الفحص المخبري لـ7 حالات اشتباه لعائدين ومخالطين

الأخبار الرئيسية

أبو حسنه:الاونروا تستانف توزيع المواد الغذائية بغزة خلال ايام وسنوصلها لمنازل المستفيدين

ملحم : تسجيل اصابتين جديدتين في رام الله يرفع العدد الى 62 حالة بفيروس كورونا

i

اتصالات بين حماس والسعودية للإفراج عن معتقلين فلسطينيين

20200325082654

إسرائيل بصدد شراء أجهزة تنفس صناعي من امريكا ودول خليجية

الرئيس

الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهداً دولياً منسقاً لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها