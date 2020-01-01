العاهل الاردني يعفي مستاجري العقارات الوقفية في القدس من دفع الاجارة للعام 2020

عمان - سما -

أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، توجيها بإعفاء جميع المستأجرين للعقارات من المسلمين والمسيحيين للعقارات الوقفية الإسلامية الصحيحة التي تستوفيها الدائرة العامة لأوقاف القدس، من دفع إجارة عقاراتهم عن سنة 2020 كاملة.

ووجهت الدائرة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى، ومجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ومفتي القدس والديار الفلسطينية، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة القضاة في القدس الشكر والامتنان للملك عبد الله الثاني لتوجيه المستمر لدعم صمود المقدسيين ومراعاة ظروف مستأجري العقارات الوقفية في القدس.

وقالت الهيئات الدينية في بيان لها حصلت وكالة معا على نسخة منه:" عسى أن يكون اعفاء المستأجرين لعام 2020 بركة من بركات من المسجد الأقصى تحلّ في كل بيت ودكان وعقار مقدسي لدعم صمودهم وتمكينهم من مواجهة ركود أعمالهم وتجارتهم في ظل اغلاقات هذا العام وخصوصا تلك الناتجة عن مواجهة فيروس كورونا."