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إجراءات جديدة في السعودية.. منع التجول يبدأ 3 عصراً ومنع التنقل بين المحافظات

الأربعاء 25 مارس 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات جديدة في السعودية.. منع التجول يبدأ 3 عصراً ومنع التنقل بين المحافظات


الرياض /وكالات/

وافق خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء، على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية على تويتر، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ).

وكان الملك سلمان، أصدر الإثنين، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.

رابعاً : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة

خامساً : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

وجاءت الإجراءات كالتالي:

أولاً : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.
ثانياً : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

ثالثاً : يعمل بذلك ابتداءً من الساعة ( الثالثة ) عصراً من يوم الخميس الموافق 26 / 3 / 2020م وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي في 27 / 7 / 1441هـ .

رابعاً : لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من #منع_التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية .

خامساً : يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في المدن التالية : ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) ، وللجهة المعنية بناءً على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول..

انطلاقاً من حرص #خادم_الحرمين_الشريفين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناءً على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس #كورونا الجديد؛ فقد وافق ـ حفظه الله ـ على اتخاذ الإجراءات الآتية :
أولاً : يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى.
ثانياً : يمنع الدخول والخروج من المدن التالية ( الرياض ، ومكة المكرمة ، والمدينة المنورة ) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية.

أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم الخميس 2 / 8 / 1441هـ الموافق 26 / 3 / 2020م.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، أمس الثلاثاء تسجيل 205 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 676.

وأكد المتحدث في مؤتمر صحافي تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمقيم أفغاني.

#سلمان #السعودية #كورونا

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