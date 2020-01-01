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بعد قرار منع ظهورها على جميع الشاشات..ريهام سعيد تعلق

الأربعاء 25 مارس 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد قرار منع ظهورها على جميع الشاشات..ريهام سعيد تعلق


وكالات / سما /

بعد قرار محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة يوم الأحد بمنع ظهور الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ على جميع الشاشات، وذلك مدة عام واحد فقط بتهمة إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور، علقت بدورها على الأمر قائلة:"أنا كدرت الجمهور؟ وأهنت الشعب؟ امال أزاي اسم البرنامج كان صبايا الخير والشعبية و حب الناس جه منين؟ والتبرعات الضخمة كانت الناس بتتيرع بيها ازاي؟ والملايين الي اتعالجوا والحلقات الي الناس اتعلمت منها كتير اوي دي كانت ايه؟ والناس الي كانت بتحاول تقلدني انا مش هارد عليكوا دلوقتي بس هارد،الافتراء والتشويه الباطل والكوسة مش عايزة أرجع ومش هارجع ،بس غير أني هارد رد قوي هأقول من كل قلبي وإحنا في وقت ابتلاء ربنا علي الظالم والمفتري ،حسبي الله ونعم الوكيل . حقي راجع بحق لا إله إلا الله راجع".

ويأتي قرار المحكمة بعد أن أقامت ريهام دعوى قضائية من أجل وقف تنفيذ حكم وقفها عن ممارسة الإعلام من جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام.

وألزمت المحكمة المدعية مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.

وبالعودة إلى عام 2019 فقد صدر بتاريخ 28 آب/أغسطس العام الماضي قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منع ظهور ريهام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام وذلك لإعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا.

#ريهام سعيد

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