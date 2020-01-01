"الخارجية" تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى وتوفير الحماية الصحية لهم

رام الله /سما/

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن الأسرى من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الصحية لهم.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي، من سياسية الاهمال الطبي التي تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، مؤكدة أنها تتناقض تماما مع التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ذات الصلة، ترتقي لمستوى الجرائم.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة الاسرى، وأكدت أنها تواصل متابعتها لأوضاعهم الصحية في ظل تفشي هذا الوباء مع الأطراف الدولية المعنية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، حيث تقوم البعثة في جنيف باستمرار بمتابعة هذا الملف الهام لتوفير أعلى درجات الحماية الصحية لأسرانا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى حماية لحياتهم وصحتهم.

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