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"خليك في البيت".. حتى برج خليفة يقولها

الأربعاء 25 مارس 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"خليك في البيت".. حتى برج خليفة يقولها


وكالات / سما /

اكتسى برج خليفة في دبي بعبارات "خليك في البيت"، في إطار حث المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا ووقف انتشاره.

ونشر حساب برج خليفة، عبر موقع "تويتر" فيديو يظهر من خلاله برج خليفة مدون عليه عبارات: "خليك في البيت .. STAY HOME".

وأعلنت الإمارات، أول أمس الاثنين، عن 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 198 حالة.

كما قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في خطوة احترازية جديدة ضمن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا، إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم، ويستثنى "في أسواق الأسماك والخضار واللحوم التعامل مع شركات التوريد والبيع بالجملة"، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني تعليق جميع الرحلات الجوية لمدة أسبوعين.

#برج خليفة

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