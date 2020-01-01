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إيطاليا: السجن حتى خمسة أعوام لمنتهكي الحجر الصحي

الأربعاء 25 مارس 2020 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا: السجن حتى خمسة أعوام لمنتهكي الحجر الصحي


وكالات / سما /

أصدرت السلطات الإيطالية مرسوما يفرض عقوبة السجن لمدة تتراوح بين عام حتى خمسة أعوام لمن يخرق الحجر الصحي الإلزامي في المنازل للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صحفي يتضمن تفاصيل عن المرسوم الجديد: "الانتهاك المتعمد للحظر المطلق على الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس بمغادرة منازلهم، عقوبته السجن لمدة تتراوح بين عام إلى خمسة أعوام".

وأعلنت إيطاليا أنها سجلت على مدار الـ24 ساعة الأخيرة 743 حالة وفاة و5249 إصابة بالفيروس ، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6820 حالة وفاة و69176 إصابة.

#إيطاليا #الحجر الصحي #كورونا

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