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ثمن تبرع الاتحاد الاوروبي بمبلغ82 مليون يورو لدعم وكالة الغوث "الاونروا"

د. ابو هولي يطالب الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاونروا

الأربعاء 25 مارس 2020 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
د. ابو هولي يطالب الدول المانحة الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الاونروا


غزة / سما/

ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور احمد ابو هولي ، تبرع الاتحاد الاوروبي بمبلغ 82 مليون يورو لدعم وكالة الغوث الدولية "الاونروا"

وقال د. ابو هولي ان التبرع الاوربي سيساهم في تمكين الاونروا من استمرار عمل برامجها وفي تقديم خدماتها الى ما يربو 6.2 مليون لاجئ فلسطيني في مخيمات الوطن والشتات وتنفيذ اجراءاتها وتدابيرها الوقائية داخل المخيمات الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس كورونا"

وطالب د. ابو هولي الدول المانحة ان تحذو حذو الاتحاد الاوروبي من خلال الوفاء بتعهداتها المالية السنوية  تجاه دعم موازنة الاونروا ليتسنى لها القيام بمهامها في تقديم خدمات التعليم والصحة والإغاثة الاجتماعية والخدمات الطارئة للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بقرار الأمم المتحدة 302، ولتحقيق الاستقرار المالي في ميزانيتها للعام الحالي للحيلولة دون الوقوع في أزمات جديدة تؤثر على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

كما ودعا الدول المانحة الى سرعة الاستجابة لنداء الاونروا لتأمين 14 مليون دولار لتمكينها من مواجهة  تفشي فيروس كورونا في المخيمات الفلسطينية التي يقطنها ما يقارب 6.2 مليون لاجئ فلسطيني واتخاذ الاجراءات الوقائية لها، لافتا الى ان المخيمات الفلسطينية من اكثر مناطق العالم اكتظاظاً بالسكان وفقراً وتحتاج الى إجراءات وتدابير وقائية كبيرة لحمايته من فيروس كورونا الفتاك  .

واضاف ان الأونروا لا تزال تواجه عجزاً أولياً يقدر  بمليار دولار في ميزانيتها المالية  للعام  2020 التي تقدر 1.4 مليار دولار ، ما سيترتب عليه لجوء الوكالة إلى تقليص خدماتها  أو وقف بعض برامجها مما يستوجب على الامم المتحدة والدول المانحة، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع المزيد من التدهور في جميع حقول عمل  الأونروا من خلال الوفاء بالتزاماتها المالية او التبرع  بتمويل اضافي .

وشدد على أهمية استمرارية عمل 'الأونروا' كضرورة ملحة لضمان عامل الاستقرار في المنطقة، حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار الأممي 194 .

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