صحة غزة تطالب المؤسسات الإنسانية بتوفير مستلزمات الوقاية

غزة / سما /

طالب يوسف أبو الريش وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، المؤسسات الأممية الصحية والانسانية إلى الاستجابة الفورية للاحتياجات الصحية والمستلزمات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس وزارة الصحة بغزة لمتابعة تطورات ومستجدات الخطوات المتخذة لمواجهة الفيروس.

وأشار أبو الريش إلى أن هناك تواصل مستمر مع المؤسسات المانحة لتدعيم منظومة العمل الصحي من الادوية والمهمات الطبية والأجهزة الطبية لتمكين الطواقم من تقديم خدماته.

وثمن عاليًا الدور المسؤول من كافة الطواقم الصحية والتي تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الطبية للمستضافين في مراكز الحجر الصحي.