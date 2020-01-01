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تراجع عائدات "فيسبوك" رغم التدفق على تطبيقاتها

الأربعاء 25 مارس 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع عائدات "فيسبوك" رغم التدفق على تطبيقاتها


وكالات / سما /

قالت "فيسبوك" أمس الثلاثاء إن تفشي فيروس كورونا المستجد جعل المستخدمين يتدفقون على خدماتها ويتسبب بتقويض عائدات الإعلانات التي تعتمد عليها أكبر شبكة اجتماعية في العالم.

وازدادت المكالمات عبر الانترنت على "مسنجر" و"واتساب" التابعين لـ"فيسبوك" بأكثر من الضعف في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد، وفقا لمنشور لنائب رئيس التحليلات أليكس شولتز ونائب رئيس الهندسة جاي باريك.

وهما أوضحا "مع انتشار الوباء والتزام عدد متزايد من الأشخاص إجراءات التباعد الاجتماعي، يستخدم المزيد من الناس تطبيقاتنا".

وكان معظم الاستخدام المتزايد في خدمات المراسلة المجانية لـ"فيسبوك" والتي لا تحقق عائدات الإعلانات، وفقا للمديرين التنفيذيين.

وتابع باريك وشولتز "نحن لا نستفيد من الخدمات التي يتم استخدامها أكثر من المعتاد، ونرى تراجعا في نسبة الاعلانات في البلدان التي تتخذ تدابير صارمة للحد من انتشار كوفيد 19".

وأضافا أن الاستخدام المرتفع في مجموعة تطبيقات "فيسبوك" لم يسبق له مثيل.

وتعد "فيسبوك" التي تضم أكثر من ملياري مستخدم، من بين العديد من الشركات التي يتوقع أن تتأثر بشدة جراء أزمة تفشي فيروس كورونا.

#فيسبوك #عائدات

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