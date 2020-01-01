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الصين توسع بناء شبكة الجيل الخامس المستقلة

الأربعاء 25 مارس 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين توسع بناء شبكة الجيل الخامس المستقلة


وكالات / سما /

قالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن الصين ستدعم شركات الاتصالات لتوسيع التغطية والطاقة لشبكة الجيل الخامس المستقلة.

ويمكن شبكة الجيل الخامس المستقلة، المعروفة باسم منشأة نشر الجيل الخامس "الحقيقية" التي تتمتع بنواة الجيل الخامس كمركز لها، الاستفادة الكاملة من شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول التي تغطي حركة نقل مرتفع وتقلص زمن الاستجابة للاتصال وإنترنت الأشياء الضخمة وتشريح الشبكة.

وفي الوقت نفسه، يجب على شركات الاتصالات تحسين عمليات التشغيل الخاصة بشراء المعدات وتصميم المسح والبناء الهندسي لاستغلال فترة البناء والتخفيف من تأثير الوباء، حسبما قالت الوزارة.

وستقوم البلاد أيضا بتطوير نماذج استهلاك جديدة وتسريع التحول إلى الجيل الخامس، إضافة إلى تعزيز تطوير "الصحة الطبية بالجيل الخامس بلاس" و"الإنترنت الصناعي بالجيل الخامس بلاس" و"إنترنت السيارات بالجيل الخامس بلاس".

#الصين #الجيل الخامس

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