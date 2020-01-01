ملحم : تسجيل اصابتين جديدتين في رام الله يرفع العدد الى 62 حالة بفيروس كورونا

رام الله /سما/

اعلن الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم تسجيل اصابتين جديدتين في رام الله ليرتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 62 حالة في الاراضي الفلسطينية.

واضاف ملحم إنه جرى تسجيل إصابتين لفتاة عشرينية في مدينة رام الله بعد مخالطتها لوالدتها القادمة من الولايات المتحدة الأميركية، ولامرأة ستينية من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة والعدوى غير معروفة المصدر، مضيفا ان العمل جار لنقل المصابتين إلى مركز الحجر الصحي في مستشفى "هوغو شافيز" ببلدة ترمسعيا.

ولفت ملحم، خلال الإيجاز الصباحي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى أنه بتسجيل الإصابتين الجديدتين يرتفع عدد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى 62 مصابا، منهم 16 مصابا تماثلوا للشفاء، وباقي المصابين يخضعون للحجر الصحي والمتابعة الطبية.

وقال انه تم اخذ 16 عينة من المصابين في بيت لحم بعد 16 يوما لكن لا زالت ايجابية وربما تحتاج الى 21 يوما كي تتشافى ..اما الطالبتين القادمتين من ايطاليا فان العينات التي اخذت منهما سلبية غير مصابة.