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ناني مازحًا: كريستيانو تعلم مني الكثير

الأربعاء 25 مارس 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ناني مازحًا: كريستيانو تعلم مني الكثير


وكالات / سما /

اختار البرتغالي ناني، نجم مانشستر يونايتد السابق، وأورلاندو سيتي الأمريكي الحالي، مواطنه كريستيانو رونالدو في فريقه المفضل، المكون من 5 لاعبين، وقال مازحًا إنه علم "الدون" الكثير.

وشملت اختيارات ناني 3 نجوم، لعب إلى جوارهم في مانشستر يونايتد، وهم ديفيد دي خيا في حراسة المرمى، وبول سكولز في الوسط، بالإضافة إلى رونالدو، إلى جانب مواطنيه ديكو وبرونو ألفيس.

وقال ناني مازحا، خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "كريستيانو رونالدو مع كل هذه المهارات والسرعة، تعلم الكثير مني في الشباب.. إنه يعلم ويعرف ذلك".


وعن اختيار دي خيا في حراسة المرمى، قال: "هو حارس جيد جدًا، وواحد من أفضل اللاعبين بالعالم في هذا المركز.. لكن يجب عليه إحضار نظارته معه، لأنه لا يستطيع رؤية أي شيء بدونها".

وحول سكولز، أجاب: "بول كانت لديه سيطرة كبيرة على الكرة، ورؤية عظيمة للملعب".

#كريستيانو #ناني

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