كيف يحارب ديبالا "كورونا"؟

وكالات / سما /

كشفت أوريانا ساباتيني صديقة الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن كيفية قضاء اللاعب وقته في منزله بمدينة "تورينو"، في ظل فترة الحجر الصحي التي يقضيها حاليا.

ويخضع ديبالا صحبة صديقته للعزل الصحي معا، بعد تأكد إصابتهما السبت الماضي بفيروس "كورونا" الجديد، الذي ضرب الكثير من دول العالم في الفترة الأخيرة.

وأكدت ساباتيني في تصريح لها لمحطة "تيليفي" التلفزيونية الأرجنتينية، أن ديبالا يقضي يومه في الطبخ، فضلا عن مشاهدة المسلسلات على شبكة "نتفليكس"، بالإضافة للنوم فترات طويلة.

وكان "كورونا" قد ضرب لاعبين آخرين من فريق "السيدة العجوز"، وهما الإيطالي دانيلي روغاني, والفرنسي بليس ماتويدي.

ويعد ناديا سامبدوريا وفيورنتينا الأكثر تضررا من "كورونا" في الدوري الإيطالي، وهو ما أثار عاصفة من الانتقادات حول القرار الذي اتخذته السلطات الرياضية في وقت سابق، بإمكانية استئناف المسابقة رغم تواجد مخاطر حقيقية بشأن عملية عدوى.

ولم يحسم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم موعد عودة "الكالتشيو" حتى الآن، ولو أن بعض الأطراف لمحت لإمكانية حصول ذلك في منتصف شهر مايو المقبل على أقل تقدير.

يشار إلى أن إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضررا من "كورونا" بسبب الكثافة السكانية الكبيرة، وفشل المنظومة الصحية في صياغة استراتيجية ناجعة للتعامل مع الفيروس.