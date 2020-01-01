بايرن ميونخ يُحصن نجمه بعقد جديد

وكالات / سما /

بدأ نادي بايرن ميونخ الألماني، مفاوضاته لتجديد عقد بعض نجومه، من بينهم الجناح الفرنسي كينجسلي كومان.



وذكر موقع "فوت ميركاتو"، أن النادي البافاري بدأ محادثاته مع صاحب الـ 23 عامًا، من أجل منحه عقدًا جديدًا.



ويبحث مسؤولو العملاق الألماني عن تعزيز قوة الفريق الهجومية، سواء بإبرام صفقات جديدة أو الإبقاء على نجومه الحاليين لأطول فترة ممكنة.



وأشار الموقع إلى الثقة التي يحظى بها كومان من مسؤولي بايرن ميونخ، رغم كثرة غياباته بسبب إصاباته المتكررة.

وتأتي هذه المفاوضات رغم ارتباط الدولي الفرنسي بعقد مع بايرن ميونخ حتى صيف 2023، إلا أن النادي الألماني يرغب في تمديده لمدة عامين إضافيين، مع زيادة راتب اللاعب السنوي.



وظهر كومان في 15 مباراة بقميص الفريق البافاري بالبوندسليجا هذا الموسم، مكتفيًا بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما، بينما غاب عن عدة مباريات بسبب الإصابة.