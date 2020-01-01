  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل بصدد شراء أجهزة تنفس صناعي من امريكا ودول خليجية

الأربعاء 25 مارس 2020 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل بصدد شراء أجهزة تنفس صناعي من امريكا ودول خليجية


القدس المحتلة / سما /

تستعد إسرائيل لشراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي من الولايات المتحدة ودول خليجية (لم تسمها)، بهدف تعزيز قدراتها الطبية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لقناة كان العبرية.

وبحسب القناة، فإن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر، مساء الثلاثاء، بيانا يفيد بأنه “في ظل نقص المعدات الطبية، تم تشكيل فريق بقيادة رئيس الموساد يوسي كوهين ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات لشراء المعدات من الخارج”.

وأوضحت القناة أن “الحديث يدور عن شراء 10 آلاف جهاز تنفس صناعي من دول بينها الولايات المتحدة ودول خليجية”، دون مزيد من التفاصيل.

وأضافت أن إسرائيل لديها حاليا نحو 3 آلاف جهاز تنفس، إلا أنه حال استمرار معدل الإصابة الحالي الذي يتضاعف كل 3 أيام فسوف تصل الأمور إلى وضع مقلق يتعين الاستعداد له.

ولفتت القناة إلى أن الأطباء في إسرائيل يستعدون لسيناريو يحتاج الآلاف فيه لأجهزة تنفس.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، كشفت القناة (13) الخاصة عن وثيقة لوزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد فيها أن 50 جهاز تنفس فقط هي ما تبقى في مخازن الطوارئ لديها، بعدما وزعت العشرات من تلك المعدات على مستشفيات في أنحاء إسرائيل.

#اسرائيل #فيروس كورونا #دول الخليج

الأكثر قراءة اليوم

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح الصين وأول حالة وفاة

صور.. العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

فيديو ..في مشهد صادم : مظاهرات بشوارع الإسكندرية ضد "كورونا"

الصحة بغزة تكشف نتائج الفحص المخبري لـ7 حالات اشتباه لعائدين ومخالطين

شاهد: إنهاء الحجر المنزلي لــ 1341 عائداً إلى غزة و1367 آخرين نهاية الأُسبوع

الأخبار الرئيسية

860x484

محدث: وفاة إسرائيلي خامس بفيروس كورونا وعدد المصابين يصل إلى 2030

"إسرائيل" تفرض قيودًا أكثر صرامة :السماح بالخروج من البيت حتى 100 متر فقط للضرورة

23

وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا

الرئيس

الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهداً دولياً منسقاً لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها

12

كورونا في اسرائيل: ثلاث وفيات و1930 مصابا بينها 34 حالة خطيرة