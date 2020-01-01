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الخسائر الإسرائيلية ستصل إلى 140 مليار شيكل بفعل "كورونا"

الأربعاء 25 مارس 2020 10:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخسائر الإسرائيلية ستصل إلى 140 مليار شيكل بفعل "كورونا"


القدس المحتلة / سما /

 قدرت جهات اقتصادية إسرائيلية، أن تصل الخسائر المباشرة نتيجة انتشار فيروس كورونا وتعطل الحياة في مختلف أنحاء البلاد إلى نحو 140 مليار شيكل.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، فإن وزارة المالية وجهات اقتصادية مختصة، أكدت وجود خسارات متتالية للناتج المحلي الإجمالي، ما سيزيد من تراجع الوضع الاقتصادي.

وقدرت وزارة المالية أن الإغلاق شبه الكامل والانكماش الاقتصادي المتزايد مع انتشار الفيروس وزيادة معدل الإصابات، سيوصل إسرائيل إلى خسارة اقتصادية كبيرة قد تصل إلى 140 مليار شيكل.

وتعتبر هذه الأرقام مبدئية، خاصةً وأن هناك جوانب أخرى متضررة لم تحصى أو ما تعرف بالخسائر غير المباشرة.

وسيتم إقرار خطة الطوارئ الاقتصادية من قبل الحكومة الإسرائيلية من قبل وزارة المالية التي أظهرت أنها لم تكن مستعدة لمثل هذه الخطة.

وقال محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس "بدون الصحة لا يوجد اقتصاد، ولكن بدون الاقتصاد لن تكون هناك صحة".

وأشار إلى أن عمق الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الإسرائيلي ستحدده طبيعة السياسة الاقتصادية في ظل هذه الأزمة.

ودعا إلى دعم الشركات بعد انتهاء الأزمة وإزالة القيود. داعيًا في الوقت ذاته إلى دعم المتضررين وخاصةً العمال الذين تم تسريحهم.

وبلغ عدد المتضررين أكثر من نصف مليون، أصبحوا متعطلين عن العمل في كافة أنحاء إسرائيل.

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