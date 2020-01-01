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اتحاد الموظفين يطالب الأونروا بتوفير وسائل السلامة المهنية للموظفين حسب المواصفات العالمية

الأربعاء 25 مارس 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الموظفين يطالب الأونروا بتوفير وسائل السلامة المهنية للموظفين حسب المواصفات العالمية


غزة / سما /

طالب، اليوم الأربعاء، اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث الدولية (الأونروا) بتوفير كل وسائل السلامة المهنية لجميع الموظفين الذين على رأس عملهم، وذلك حسب مواصفات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وقال الاتحاد في بيان له: إن الوكالة هي من "يتحمل المسؤولية عن ذلك، ونطالبها القيام بدورها الرئيس في إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة".

وأوضح: "تواصلنا أمس الثلاثاء مع دائرة الموارد البشرية بخصوص احتساب أجر لموظفي المياومة الذين يؤدون عملهم من البيوت، وخاصة المعلمين الذين يقومون بالتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني، ولن نترك هذا الأمر".

وبيّن أن مطالهم النقابية لا زالت قائمة وعلى رأسها عودة المفصولين عن العمل، مؤكداً أنه سيتم تعليق فعالياتهم النقابية بعض الوقت حتى تكون الظروف ملائمة لذلك، ولن تترك أبدًا، والتواصل مفتوح مع جميع أعضاء الاتحاد في المناطق لإيجاد الحل لمشاكل الموظفين وهمومهم.

وقال: إن "رؤساء الاتحادات في المناطق الخمسة في تواصل دائم مع سكرتارية الصندوق لوضع آلية لحماية مدخرات الموظفين، وتقديم حلول عملية وسريعة لمواجهة هذا الانهيار في الأسواق العالمية، حيث طرحنا عدة إجراءات في هذا الأمر وسنبلغكم بالنتائج".

وأضاف: "نُحيّي دور موظفينا الأشاوس الذين على رأس عملهم ويقدمون الخدمات الأساسية للاجئين، ونشد على أيديهم ونرجو منهم أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء تقديم الخدمات، ونؤكد على أن كافة إمكانيات الاتحاد مسخرة لخدمة الموظفين في ظل الأزمة الحالية".

كما شكر جميع الموظفين الذين تبرعوا لضحايا حادث النصيرات ودعا الباقين إلى التبرع.

#الاونروا #موظفين #فيروس كورونا

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