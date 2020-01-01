البرغوثي: حكومة نتنياهو تمارس العنصرية حتى في زمن الكورونا

رام الله / سما /

حذر د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية من مواصلة حكومة نتنياهو ممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيين حتى في وقت يتوحد فيه العالم بأسره لمواجهة وباء الكورونا، الذي يمثل واحدة من أفدح الكوارث التي حلت بالبشرية.

واستهجن البرغوثي الأسلوب الذي تعامل به حكومة نتنياهو والشركات الإسرائيلية العمال العرب ، بعدم توفير أماكن إقامة إنسانية لهم , و إلقاء من يصاب منهم بالحمى أو المرض على قارعة الطريق.

وقال إن أجهزة نتنياهو القمعية تحاول منع المجتمعات الفلسطينية في القدس من التعاون لحماية أنفسهم وعائلاتهم، وأقدمت أكثر من مرة على إحتجاز المتطوعين الذين يوزعون نشرات التوعية الصحية، أو يحاولون بجهودهم الذاتية تعقيم أحيائهم.

وقال البرغوثي إن هذه التصرفات العنصرية تثير الاشمئزاز و لكنها لن تكسر روح التكافل في المجتمع الفلسطيني القادر الذي يضرب مثلا في الإنضباط و التعاون لمكافحة وباء الكورونا الخطير.