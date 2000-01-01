  1. الرئيسية
  2. الصحة

مايكل ليفيت يتوقع قرب نهاية وباء فيروس كورونا

الأربعاء 25 مارس 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكل ليفيت يتوقع قرب نهاية وباء فيروس كورونا


وكالات

توقع العالم مايكل ليفيت الحائز جائزة نوبل، الذي سبق وتنبأ بشكل تطور فيروس كورونا في الصين، قرب نهاية الوباء في العالم

وتفيد صحيفة Los Angeles Times، بأن عالم الكيمياء مايكل ليفيت من جامعة ستانفورد، الحائز جائزة نوبل، أعلن أن "كل شيء سيكون على مايرام" وأنه يتوقع نهاية وباء COVID-19 الذي سببه فيروس SARS-CoV-2سينتهي قريبا.

ويذكر أن العالم مايكل ليفيت، أعلن في شهر فبراير الماضي عن توقعاته بتطور انتشار فيروس كورونا في الصين وقد تحققت جميعها، حيث حدد حينها نقطة التحول في انتشار الفيروس في الصين وبداية نهايته وانخفاض عدد الوفيات. كما حدد عدد الذين سيقضي عليهم الوباء (3250 شخصا) وعدد المصابين بـ (80 ألف شخص). وتؤكد الحقائق توقعات العالم، حيث بلغ عدد المصابين في الصين 81 ألف شخص توفي منهم 3.2 ألف.

ووفقا لتوقعاته الجديدة قريبا جدا سينتهي الوباء في الولايات المتحدة وبقية مناطق العالم، وقال "الشيء المهم حاليا الآن، هو  السيطرة على الذعر والفوضى" .

ويؤيد هذه التوقعات خبراء آخرون من بينهم سيرغي كيسيليوف، مدير مختبر تقنيات الخلايا في معهد بافلوف للوراثة العامة، حيث أشار إلى أن "الفيروس سيضعف، وان أعراضه السريرية لن تظهر بهذه القوة وتصبح خفيفة".

ومن جانبه يقول الدكتور ألكسندر مياسنيكوف ، لكل مرض فيروسي "حدود" بانتهائها يموت الفيروس المسبب للمرض.

الأكثر قراءة اليوم

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح الصين وأول حالة وفاة

صور.. العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

فيديو ..في مشهد صادم : مظاهرات بشوارع الإسكندرية ضد "كورونا"

الصحة بغزة تكشف نتائج الفحص المخبري لـ7 حالات اشتباه لعائدين ومخالطين

شاهد: إنهاء الحجر المنزلي لــ 1341 عائداً إلى غزة و1367 آخرين نهاية الأُسبوع

الأخبار الرئيسية

860x484

وفاة إسرائيلي رابع بفيروس كورونا وعدد المصابين يصل إلى نحو 2000

"إسرائيل" تفرض قيودًا أكثر صرامة :السماح بالخروج من البيت حتى 100 متر فقط للضرورة

23

وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا

الرئيس

الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهداً دولياً منسقاً لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها

12

كورونا في اسرائيل: ثلاث وفيات و1930 مصابا بينها 34 حالة خطيرة