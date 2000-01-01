وفاة وزير الدفاع السوداني بأزمة قلبية مفاجئة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" إن وزير الدفاع السوداني، الفريق أول ركن جمال الدين عمر، توفي فجر الأربعاء، بأزمة قلبية مفاجئة.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الوزارة، لم تسمه، قوله إن عمر توفي خلال وجوده في جوبا بجنوب السودان.

وكان عمر موجودا في جوبا، ضمن الوفد الحكومي لمفاوضات السلام، الذي يجري مباحثات متواصلة مع الحركة الشعبية/ قطاع الشمال بقيادة مالك عقار.

وقال في آخر تصريحات له الثلاثاء، قبل وفاته، إنه الخرطوم تسعى لبناء جيش قومي موحد بعيدا عن الانتماءات السياسية.

وأعرب عن أمله بأن يكون الجيش الذى يقود البلاد في المرحلة المقبلة يمثل كل السودان، ويحمي حدوده، ويشكل درعا وأمنا للبلاد.

يشار إلى أن جمال الدين عمر عيّن وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة، بأيلول/ سبتمبر الماضي، علما أنه ترأس في حقبة عمر البشير منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.