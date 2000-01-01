محافظ طولكرم : استلمنا عمال عليهم أثار سخونة عالية

رام الله / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن استلام عدد من العمال الذين تم تسريحهم من أرباب العمل بالداخل وإلقائهم على الحواجز، وعليهم أثار سخونة عالية وارتفاع بدرجات الحرارة وصلت إلى درجة 40 لبعضهم، مشيراً إلى أن الطواقم الصحية أخذت لهم عينات فحص فيروس كورونا، مع وضعهم قيد الحجر لغاية التأكد من النتيجة.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي بأن لجنة الطوارئ وخلية الأزمة اتخذت تدابير مشددة لمنع حركة العمال من خلال فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبناء شعبنا، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أبو بكر على اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة بعد تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وإعلان رئيس الوزراء د. محمد إشتيه، مشيراً إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق جميع المخالفين وغير الملتزمين.

وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: " كل ما أخذ من تدابير وإجراءات يصب في صالح المواطنين وسلامتهم، وتماشياً مع قرارات وتعليمات القيادة".

وثمن المحافظ أبو بكر التزام المواطنين وتعاونهم وتسهيل مهمات رجال الأمن من خلال التزامهم وانضباطهم، وتجاوبهم مع التعليمات والإجراءات المتخذة من لجنة الطوارئ.

وأشاد المحافظ أبو بكر بجهود لجنة الطوارئ والطواقم الطبية والمؤسسة الأمنية، وحركة فتح وفصائل العمل الوطني، والغرفة التجارية، والبلديات والمجالس المحلية، والمجلس التنفيذي، والزراعة والإقتصاد الوطني وكافة مكونات المحافظة على جهودهم وتعاونهم من أجل إنجاح خطة الطوارئ لضمان سلامة المواطنين.