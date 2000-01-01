  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محافظ طولكرم : استلمنا عمال عليهم أثار سخونة عالية

الأربعاء 25 مارس 2020 07:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طولكرم : استلمنا عمال عليهم أثار سخونة عالية


رام الله / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن استلام عدد من العمال الذين تم تسريحهم من أرباب العمل بالداخل وإلقائهم على الحواجز، وعليهم أثار سخونة عالية وارتفاع بدرجات الحرارة وصلت إلى درجة 40 لبعضهم، مشيراً إلى أن الطواقم الصحية أخذت لهم عينات فحص فيروس كورونا، مع وضعهم قيد الحجر لغاية التأكد من النتيجة.

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي بأن لجنة الطوارئ وخلية الأزمة اتخذت تدابير مشددة لمنع حركة العمال من خلال فتحات جدار الضم والتوسع العنصري، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة أبناء شعبنا، ومنعاً لانتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ أبو بكر على اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة بعد تطبيق الحجر المنزلي الإلزامي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمود عباس " أبو مازن" وإعلان رئيس الوزراء د. محمد إشتيه، مشيراً إلى اتخاذ المقتضى القانوني بحق جميع المخالفين وغير الملتزمين.

وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: " كل ما أخذ من تدابير وإجراءات يصب في صالح المواطنين وسلامتهم، وتماشياً مع قرارات وتعليمات القيادة".

وثمن المحافظ أبو بكر التزام المواطنين وتعاونهم وتسهيل مهمات رجال الأمن من خلال التزامهم وانضباطهم، وتجاوبهم مع التعليمات والإجراءات المتخذة من لجنة الطوارئ.

وأشاد المحافظ أبو بكر بجهود لجنة الطوارئ والطواقم الطبية والمؤسسة الأمنية، وحركة فتح وفصائل العمل الوطني، والغرفة التجارية، والبلديات والمجالس المحلية، والمجلس التنفيذي، والزراعة والإقتصاد الوطني وكافة مكونات المحافظة على جهودهم وتعاونهم من أجل إنجاح خطة الطوارئ لضمان سلامة المواطنين.

#عمال #اسرائيل #الضفة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

بعد "كورونا".. فيروس جديد يجتاح الصين وأول حالة وفاة

صور.. العمادي يعلن بدء توزيع منحة قطر للمواطنين في مراكز الحجر الصحي بغزة

اسماعيل هنية يبعث برسالة الى الرئيس السيسي.. اليك مفادها

المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على رجل الأعمال الخضري من قبل شرطة غزة

فيديو ..في مشهد صادم : مظاهرات بشوارع الإسكندرية ضد "كورونا"

الصحة بغزة تكشف نتائج الفحص المخبري لـ7 حالات اشتباه لعائدين ومخالطين

شاهد: إنهاء الحجر المنزلي لــ 1341 عائداً إلى غزة و1367 آخرين نهاية الأُسبوع

الأخبار الرئيسية

860x484

وفاة إسرائيلي رابع بفيروس كورونا وعدد المصابين يصل إلى نحو 2000

"إسرائيل" تفرض قيودًا أكثر صرامة :السماح بالخروج من البيت حتى 100 متر فقط للضرورة

23

وزير التعليم: امتحانات الطلبة والثانوية العامة لن تغطي موضوعات لا يتم تغطيتها وجاهيا

الرئيس

الرئيس في رسالة لغوتيريش: نقترح جهداً دولياً منسقاً لبحث أزمة "كورونا" وعلاج تداعياتها

12

كورونا في اسرائيل: ثلاث وفيات و1930 مصابا بينها 34 حالة خطيرة