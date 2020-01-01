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اللواء ابو نعيم: يجب تكاتف جميع الجهود الوطنية من أجل الانتصار على كورونا وتجاوز الازمة

الثلاثاء 24 مارس 2020 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء ابو نعيم: يجب تكاتف جميع الجهود الوطنية من أجل الانتصار على كورونا وتجاوز الازمة


غزة / سما /

أكد اللواء توفيق ابو نعيم وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، على أهمية تكاتف جميع الجهود الوطنية من أجل الانتصار على الفيروس، وتجاوز هذه الأزمة.

جاء ذلك خلال تلقاه اتصال هاتفي من رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشغل مساء اليوم، مطمئناً على سلامته بعد خضوعه للحجر الصحي الاحترازي.

وأثنى "مشعل" على دور وزارة الداخلية والأمن الوطني في خدمة المواطنين في ظل حائجة فيروس كورونا، مُرسلاً التحية لقيادة الوزارة وضباطها وعناصرها، على وقوفهم جنباً إلى جنب مع أبناء شعبهم وتقديم الخدمة والعون لهم.

وعبّر "مشعل" عن أمله بالسلامة التامة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، وأن يتجاوز شعبنا والإنسانية جمعاء هذه المحنة الطارئة.

#اللواء ابو نعيم #الداخلية بغزة #الحجر الصحي #غزة #كورونا #قطاع غزة #حماس #خالد مشعل #فيروس

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