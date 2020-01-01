ترمب: سنفوز بحربنا ضد "كورونا" أسرع مما يتوقع البعض

واشنطن /سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الثلاثاء، "سنفوز في الحرب ضد كورونا أسرع مما يتوقع البعض"، مشيرا إلى أن التجارب السريرية ستبدأ في نيويورك لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف ترمب خلال مؤتمر صحفي لخلية الأزمة الأميركية لمواجهة "كورونا"، أن الشركات الكبرى والصغرى الأميركية تضررت بشدة بسبب الفيروس، مشيرا إلى أن النقاش مع الجمهوريين والديمقراطيين متواصل من أجل ميزانية مواجهته.

وتابع في حديثه "أود رؤية الانتهاء من إغلاق الولايات المتحدة بحلول عيد الفصح في 12 من أبريل المقبل"، مشيراً إلى أن أكثر القرارات الصعبة التي اتخذها هي الموافقة على قرار غلق البلاد بسبب فيروس "كورونا"

وأردف ترمب أنه لن يسمح بأن يتحول فيروس "كورونا" إلى مشكلة اقتصادية طويلة الأمد وأن هذا الفيروس سوف ينتهي انتشاره عاجلا أم آجلا لافتا إلى أن الوقت غير مناسب لتصفية الحسابات السياسية.

بدورها، كشفت وسائل إعلام أميركية أن ترمب يستعد لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي وإنهاء الإغلاق داخل الولايات المتحدة قريبا وسط دعم اقتصادي.

ومع دخول الولايات المتحدة الأسبوع الثاني من محاولة احتواء انتشار فيروس "كورونا" عبر إغلاق مساحات كبيرة من الاقتصاد، بدأ ترمب والمديرون التنفيذيون في وول ستريت والعديد من الاقتصاديين المحافظين يتساءلون عما إذا كانت الحكومة قد ذهبت بعيداً جداً في هذا الصدد وينبغي عليهم بدلا من ذلك رفع القيود التي تسبب بالفعل ألما عميقا على العمال والشركات.