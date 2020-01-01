الشرطة توقف شخصين قاما بالنداء بمنع التجول في جنين

جنين / سما /

أوقفت شخصين بسبب قيامهما بالنداء عبر مكبرات الصوت بمنع التجول والالتزام في المنازل في أرجاء مدينة جنين.

وذكرت الشرطة في بيان، أن معلومات وردتها حول قيام شخصين بالنداء عبر مكبرات الصوت في أرجاء مدينة جنين بمنع التجول، والتزام المواطنين في منازلهم، موضحة انه تم رصد حركة هذين الشخصين وتم القبض عليهما من قبل احد الحواجز الشرطية العاملة في المدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولا.

وأكدت الشرطة، بأن مثل هذا الإجراء يكون فقط صادر من قبل الجهات الرسمية والمختصة كونها الجهة المخولة في إصدار التعليمات لضمان سلامة المواطنين وأمنهم وأمانهم .