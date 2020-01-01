محافظ قلقيلية يتسلم ألبسة واقية من غرفة تجارة بيت لحم

قلقيلية / سما /

سلمت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية ممثلة برئيسها طارق شاور محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، ألبسة واقية، مقدمة من غرفة تجارة وصناعة بيت لحم.

وأكد شاور على دور القطاع الخاص في مواجهة هذه الأزمة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني حالياً وتقديم ما يلزم لذلك، موضحا أن الغرفة التجارية تضع كافة إمكانياتها لخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، متمنيا الصحة والسلامة للجميع.

من جانبه أشاد اللواء رواجبة بدور غرفة التجارة والقطاع الخاص، وقال بأن الغرفة التجارية الصناعية "مؤسسة وطنية بادرت وقدمت كل ما تستطيع منذ اليوم الاول لاعلان حالة الطوارئ، وأن هذا النمط من العطاء ليس غريبا على شعبنا، والغرفة التجارية نموذجا يحتذى به في العطاء والتعاون".