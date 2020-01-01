رام الله: اعتقال شخصين حاولا تهريب محجور صحياً

رام الله / سما /

أعلنت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، عن اعتقال شخصين حاولا تهريب شخص محجور صحيا في ضواحي القدس الى محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت الى ان جهاز الأمن الوقائي اعتقلهما وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهما، مبينة أن هذه الممارسات الفردية تعتبر شروعاً بالقتل واستهتارا بصحة المواطنين، لافتة الى أن اجراءات عقابية مشددة سيتم اتخاذها بحق كل من يخالف الأنظمة والقوانين.

وشكرت غنام الملتزمين بمنازلهم والفرق الوطنية العاملة بالميدان كلا بمجاله واختصاصه، مشيرة الى أن هذه الفترة سنتجاوزها بتعاوننا والتزامنا، متمنية السلامة لكافة ابناء شعبنا.