طولكرم: "خضوري" تعلن عدة قرارات لصون العملية الأكاديمية والحيلولة دون ضياع الفصل الدراسي

طولكرم / سما /

أعلنت جامعة فلسطين التقنية "خضوري" في طولكرم، اليوم الثلاثاء، عن عدد من القرارات التي تضمن للطلبة استمرارهم في مسيرتهم الأكاديمية عن بعد، وإنجاز الفصل الدراسي الأكاديمي والحيلولة دون ضياعه.

وأوضحت إدارة الجامعة، في بيان لها، أن خلية العمل التي تدير العملية الأكاديمية في ظل حالة الطوارئ بإشراف مباشر من رئيس الجامعة ولجنة الطوارئ فيها، اتخذت قرارها الاستراتيجي المتمثل بالاستمرار في إدارة العملية الأكاديمية بالاستناد إلى التعليم الالكتروني "المودل" وإدارته عن بعد، من خلال تقديم مواد المحاضرات المصورة والمسموعة والمرئية، وطرح الأسئلة التفاعلية، وتكليف الطلبة بالواجبات البيتية، وانتهاء بتقديم الامتحانات الالكترونية عن بعد.

وأوضحت أن النتيجة النهائية للطالب في مساقات البكالوريوس والماجستير نهاية الفصل الدراسي الثاني 2019/2020 ستكون ضمن معيار النجاح والرسوب (Pass or Fail) ولن يتم احتسابها في المعدل التراكمي.

وبينت أنها ستعلن في القريب العاجل، وبالتنسيق والتشاور مع الإدارة العامة للتعليم التقني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن آلية احتساب العلامات لمساقات درجة الدبلوم، وأنها ستقوم فور العودة للدراسة وانتهاء الأزمة قبل نهاية الفصل، بتكثيف وتعويض الطلبة الملتحقين في المساقات العملية التي يحتاج إنجازها إلى تطبيقات مخبرية مباشرة من قبل الطالب، موضحة أن نتائج الطلبة في المساقات العملية ستكون غير مكتمل، في حال طالت الأزمة إلى ما بعد انتهاء الفصل الدراسي الحالي.

وكشفت الجامعة أنه لتحقيق شروط النجاح في مساق ما، يتوجب على الطالب جمع 70 علامة على الأقل في الواجبات والامتحانات التي تعطى للطالب الكترونيا لمساقات الماجستير، و60 علامة لمساقات البكالوريوس.

وأضافت أنه لضمان رسالتها في دعم الطلبة وتمكينهم من الحصول على المنح والإعفاءات، فإنها ستعمد إلى اعتماد معدل الطالب نهاية الفصل الدراسي الأول /2020 للطلبة القدامى، وحالة الطالب عند دخول الجامعة للطلبة الجدد (الذين التحقوا بالفصل الدراسي الثاني).