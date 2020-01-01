جنين: توزيع مساعدات خيرية على الفقراء في اليوم الثاني من الحجر المنزلي

جنين / سما /

وزعت مديرية الأوقاف وحركة فتح في جنين، اليوم الثلاثاء، عشرات الطرود الغذائية من مواد تموينية ومبالغ مالية على الأسر الفقيرة والمحتاجة والمتضررة، ضمن حملة "خذ ما تحتاج وضع ما تستطيع" وذلك في اليوم الثاني من الحجر المنزلي للحد من تفشي فيروس "كورونا.

وقالت مديرية الاوقاف لـ"وفا"، إن هذه الحملة تأتي في اطار التكافل والتعاضد وفعل الخيرات، وفي اطار مساعدة المحتاجين وخلق مجتمع متراحم يشد بعضه بعضا في ظل مكافحة الوباء العالمي كورونا، مبينة أن الحملة شملت مختلف انواع المواد التموينية والملابس وغيرها قدمها رجل أعمال من أهل الخير .

وفي السياق، وزع متطوعو حركة فتح في جنين، مواد تموينية على مئات الأسر، وخاصة الأسر الفقيرة .

وقال عرفات قنديل أمين سر " فتح" في المدينة لـ"وفا"، إن الحركة قامت بتوزيع المواد التموينية و"كوبونات" بقيمة 120 شيقلا، إضاقة الى المواد التموينية، مشيرا الى أن الحملة ستستمر في ظل استمرار حالة الطوارئ كجزء من حالة التكافل المجتمعي، كما قامت الحركة بتوزيع الحلوى والمياه والفواكه على عناصر وضباط المؤسسة الأمنية المنتشرين على الحواجز في مداخل جنين.

وكما انطلقت عشرات المبادرات من أهل الخير في قرى وبلدات المحافظة الذين باشروا بتوزيع المواد التموينية والمعقمات والمساعدات على الأسر الفقيرة والمعدومة.

واشاد محافظ جنين أكرم الرجوب، بكافة القائمين على هذه المبادرات الخيرية، والتي هي بمثابة رسالة للعالم بأن شعبنا متوحد ومتضامن وملتف حول قيادته وبتعليماته، معربا عن سعادته بالتزام أبناء المحافظة بالحجر المنزلي، وداعيا الى التقيد بتعليمات لجنة الطوارئ في المحافظة، ومشيدا بدور قوى الأمن عما أبدوه ليلا ونهارا من سهر على أمن وصحة وسلامة المواطنين.