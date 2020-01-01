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هكذا سيعمل الجيش الإسرائيلي للمساعدة بفرض الإغلاق الشامل

الثلاثاء 24 مارس 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا سيعمل الجيش الإسرائيلي للمساعدة بفرض الإغلاق الشامل


القدس المحتلة / سما /

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن استعداده للمشاركة بفرض الإغلاق في إسرائيل، حيث سيُخصص بالمرحلة الأولى 8 وحدات عسكرية، فرقة واحدة لكل منطقة، والجنود لن يكونوا مسلحين وسيرافقون رجال الشرطة خلال أدائهم لمهامهم.
 
وبحسب موقع "i24news" الإسرائيلي، سيقوم الجيش في المرحلة المقبلة بإضافة 16 فرقة أخرى، وسيخضع هؤلاء الجنود إلى تدريب خاص من أجل تنفيذهم هذه المهمة.
 
في المقابل يستعد الجيش الإسرائيلي لفرض الاغلاق التام على الضفة الغربية، كما حصلت الجبهة الداخلية في إسرائيل على المسؤولية عن الرحلات الجوية التي تعمل على إعادة الإسرائيليين من كافة أنحاء العالم، وسيتم نقلهم جميعًا الى فنادق للمكوث في الحجر الصحي، والمصابين سينتقلون إلى الفنادق المخصصة للمصابين أو العزل المنزلي، ومن أجل ذلك تم تجنيد ألف جندي احتياط إلى الجبهة الداخلية لمساعدة المستوطنين الذين يعيشون في خطر، وفق الموقع.
 
وأضاف الموقع، أن الجيش الإسرائيلي سيبدأ منذ اليوم بتفعيل مختبر خاص لفيروس كورونا، حيث من المخطط إجراء المئات من الفحوصات للجنود المشتبه باصإبتهم بالفيروس يوميًا، وسيتم توسيع نطاق هذه الفحوصات لتشمل وحدات عسكرية كاملة.
 
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تعقيبًا على ذلك: إنه "حتى الآن يوجد 25 جنديًا مصابًا بالفيروس، شُفي واحد، وأنهى آخرُ خدمتَه العسكرية، وجميع المصابين بحالة طفيفة، ويمكث 5.600 جنديًا في الحجر الصحي، بينهم 240 جنديًا من الأفراد الذين يعيشون في إسرائيل بدون عائلاتهم".
 
وتابع المتحدث باسم الجيش أن هناك تهدئة من التهديد العسكري بالمنطقة بسبب كورونا، وقال: "الكورونا سبب لكبح كل منطقة الشرق الأوسط".

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