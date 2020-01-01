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الاتحاد الأوروبي يُقَدِّم 82 مليون يورو للأونروا

الثلاثاء 24 مارس 2020 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يُقَدِّم 82 مليون يورو للأونروا


القدس المحتلة / سما /

 أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 82 مليون يورو (مبلغ الدعم السنوي) لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى "أونروا".

وبين الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الثلاثاء، أنه مع توفير تمويل بقيمة 82 مليون يورو لعام 2020، سيمكن الاتحاد الأوروبي وكالة الأونروا من مواصلة توفير فرص الحصول على التعليم لـ 532,000 طفل من لاجئي فلسطين، والرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3.5 مليون مريض، وتقديم المساعدة لأكثر من 250,000 معوز من اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وسوريا ولبنان والأردن.

وأوضح: "يأتي صرف دعمنا السنوي في لحظة حرجة للغاية، حيث إن الوكالة حاليا في مرحلة الإعداد ومواجهة تفشي فيروس كورونا".

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل "إن إيجاد حل عادل ومتفق عليه وواقعي للاجئين الفلسطينيين هو أحد المعايير المتفق عليها دولياً لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولذلك فإن دعمنا للأونروا ليس واجبنا الإنساني فحسب، وإنما يُساعد أيضاً على الحفاظ على إمكانية السلام المستدام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يمكن تحقيقه، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقط من خلال حل الدولتين عن طريق المفاوضات."

وقال مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفير فاريلي: "يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه لتقديم الأونروا الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين. وسيسهم ذلك في تحقيق الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. وقد دفعنا كل دعمنا لعام 2020 الآن من أجل السماح للوكالة بالتخطيط للمستقبل والوفاء بالتزاماتها، ولا سيما في ضوء جائحة كوفيد 19، وينبغي للمانحين الآخرين الآن أن يتقدموا أيضا".

وتابع: "لا يزال ضمان الإدارة المالية المناسبة والسليمة لدعم الاتحاد الأوروبي أساسا هاما من أسس مساهمة الاتحاد في المستقبل. ولتحقيق هذه الغاية، نعمل بشكل وثيق مع الأونروا بشأن الإصلاح الداخلي للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين بالطريقة الأكثر فعالية، وضمان تركيز الأونروا على الخدمات الأساسية."

والاتحاد الأوروبي هو الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدة للأونروا. حيث بلغ الدعم الإجمالي المقدم للأونروا في عام 2019 من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ما قدره 520 مليون يورو، وهو ما يمثل حوالي 60 في المئة من إجمالي ميزانية الوكالة.

#الاتحاد الاوروبي #الاونروا

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