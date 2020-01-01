غنيم: عمليات التعقيم التي نقوم بها كفيلة بعدم انتقال فيروس كورونا عبر المياه

رام الله / سما /

أكد رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، أن فيروس كورونا لا ينتقل عبر المياه، في ظل إضافة مواد التعقيم اللازمة من قبل طواقم سلطة المياه، وعمل الفحوصات الدورية للمياه المزودة للمواطنين بشكل منتظم.

جاء ذلك خلال ترؤسه لاجتماع لجنة الطوارئ في سلطة المياه، والذي يهدف إلى الوقوف على ما يقوم به موظفو سلطة المياه بشكل يومي لضمان وصول المياه الآمنة للمواطنين، ومواجهة أي طارئ.

وبيّن غنيم وجود زيادة في الطلب على المياه نتيجة التزام المواطنين بمنازلهم، وهو الأمر الذي تتابعه سلطة المياه، حتى لا تقل الكميات الموردة للمواطنين، مؤكداً أن سلطة المياه قامت بفحص وتعقيم الآبار والأنابيب، وتتابع هذه الإجراءات بشكل دائم ومستمر.

ودعا غنيم إلى ضرورة متابعة وفحص صهاريج نقل المياه في المناطق المهمشة، وتجمعات البدو، لضمان وصول المياه بكميات كافية وآمنة، داعياً أصحاب الصهاريج إلى ضرورة الالتزام بمصادر المياه الرسمية، وتعقيم الصهاريج بشكل دائم. ودعا المواطنين للتأكد من مصادر المياه التي تصلهم عبرها.

وشدد غنيم على زيادة الرقابة الدقيقة على مرافق الصرف الصحي، وإضافة معقمات إضافية، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا من خلالها.

وشدد غنيم أن التعميم الصادر لمزودي الخدمات، يقتضي بضرورة مراقبة الآبار ومحطات الضخ بشكل دائم كما هو معمول به، وتفقد وتعقيم الآبار والخطوط الناقلة وشبكات المياه الداخلية الجديدة، والخطوط التي تتعرض للاعتداء بشكل مستمر والحفاظ على نظافتها، وتفقد الخزانات الرئيسية المزودة للمياه، والتأكد من جهوزية المعدات والمواد اللازمة لضمان استمرارية عملها.

وطالب غنيم باستخدام أعلى معايير الضوابط الهندسية والفنية، وممارسة العمل الآمن أثناء التشغيل والصيانة، وتعقيم كافة محطات المعالجة ومرافقها بشكل مستمر، والالتزام بمعايير المعالجة، وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من جودة المياه.