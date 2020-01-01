الإغاثة الزراعية تضع مركز تدريب الزبابدة تحت تصرف "الصحة"

جنين / سما /

سلمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) مقر مركز تدريب الزبابدة التابع لها لوزارة الصحة، لاعتماده كمركز للحجر الصحي في المحافظة.

وقام مدير مركز الزبابدة للتدريب د. سامر الأحمد بتسليم المركز لممثلين عن وزارة الصحة ومحافظة جنين والأجهزة الأمنية الذين قاموا بدورهم بمعاينته واستلامه.

وأشار الأحمد إلى أن مركز تدريب الزبابدة يحوي 28 غرفة منفصلة، إضافة إلى قاعةٍ للطعام ومطبخ وقاعات اجتماعات كبيرة، إلى جانب غرفة مجهزة لاستقبال الأطفال ومجموعة من المكاتب تستطيع وزارة الصحة استخدامها للحجر الصحي والعلاج.

من جانبه، قال مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش: إن الإغاثة الزراعية ومنذ اللحظة الأولى لإعلان حالة الطوارئ في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا (covid-19) أبدت استعدادها للمساهمة في حفظ أرواح أبناء شعبها، ووضعت كافة مقدراتها تحت تصرف الجهات المختصة.

وأضاف: إن الإغاثة الزراعية وإدارة المركز بادروا لتسليم المركز للجهات المختصة من باب الحرص والمسؤولية المجتمعية.

يشار إلى أن الإغاثة الزراعية أسست مركز تدريب الزبابدة الذي تبلغ مساحته 10 دونمات، لأهداف التدريب والتنمية الريفية، كما يستخدم كمركز لتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج، ويستخدم لأغراض احتضان وتسريع الأعمال الزراعية لاصحاب الأفكار والمشاريع الريادية.