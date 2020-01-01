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الإفراج عن أسير من بيت حانون ووضعه في الحجر الصحي أُسبوعين

الثلاثاء 24 مارس 2020 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن أسير من بيت حانون ووضعه في الحجر الصحي أُسبوعين


غزة / سما /

 أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير راتب فوزي أبو عقل من بيت حانون بعد ١٣ عاماً من الاعتقال.

وقال د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة: حفاظاً على حياة الأسير وصحته وأسرته والمواطنين في قطاع غزة تم إدخال الأسير المحرر راتب فوزي أبو عقل فور وصوله حاجز بيت حانون إلى الحجر الصحي لمدة أُسبوعين".

وأكد القدرة ضرورة اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية لوزارة الصحة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والوقاية الشخصية والمجتمعية، واتخاد إجراءات السلامة والوقاية في المنازل والمحال التجارية والمطاعم والأسواق.

ودعا كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة إلى تجنب التجمعات والأماكن العامة.

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