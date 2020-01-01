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إعلان هام من الداخلية بغزة بشأن عمل الصحفيين بحالة الطوارئ

الثلاثاء 24 مارس 2020 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان هام من الداخلية بغزة بشأن عمل الصحفيين بحالة الطوارئ


غزة / سما /

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، إعلاناً مهماً بشأن عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في ظل حالة الطوارئ.

وقالت الداخلية في بيانها مساء اليوم الثلاثاء: "تسهيلاً لعمل الصحفيين ووسائل الإعلام في ظل حالة الطوارئ، قررت الوزارة إصدار بطاقة مؤقتة للصحفيين للعمل في أوقات الطوارئ، حيث سيتم تسهيل مهام حاملي هذه البطاقة فقط.

ووضعت الوزارة عدة شروط من أجل الحصول على البطاقة وهي كالتالي:

* إرسال كتاب من المؤسسة الإعلامية التي يتبع لها الصحفي.

* أن تكون المؤسسة الإعلامية حاصلة على ترخيص من المكتب الإعلامي الحكومي (وزارة الإعلام).

* تُرسل البيانات من خلال نافذة "خدمات الصحافة" بموقع وزارة الداخلية.

#الداخلية بغزة #صحافة #كورونا #طوارئ #الصحفيين

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